2









La Juve dei ‘grandi’ contro la Juve dei ‘piccoli’. Oggi alla Continassa è andata in scena la partitella la tra prima squadra e Under 23, opportunità per osservare all’opera la creatura di Andrea Pirlo, seppur priva di ben otto giocatori impegnati nelle rispettive nazionali. Assente Gonzalo Higuain, non per un problema fisico ma per una scelta progettuale: il Maestro è stato chiaro, il Pipita ha finito il suo ciclo nella Torino bianconera e la Juve continua a sposare la linea di ‘tagliarlo’ alla prima occasione disponibile.