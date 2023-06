Stefan Savic, José Giménez, Felipe, e. La Juve li ha seguiti tutti, i difensori dell'Atletico Madrid. Ma l'ultimo, un giocatore chiave nel reparto difensivo di Diego Simeone, potrebbe presto trovarsi in procinto di un trasferimento. Con il suo contratto in scadenza nel 2024, l'affare sembrerebbe essere facilitato per i potenziali acquirenti, dunque anche per la Juventus. Tuttavia, resta ancora da determinare la modalità con cui condurre le trattative.Valutato intorno ai 20 milioni di euro, Hermoso interessa sicuramente alla Juventus che potrebbe tentare di strutturare un affare basandosi su un prestito con diritto di riscatto (previo rinnovo con i Colchoneros). Nato nel 1995, il difensore spagnolo è considerato un elemento affidabile nella squadra madrilena. Vanta una vasta esperienza nel calcio spagnolo e ha collezionato 5 presenze nella nazionale spagnola, dimostrando ottime capacità di leadership. Di piede mancino, inoltre: una caratteristica che potrebbe essere molto utile per Massimiliano Allegri, alla ricerca di difensori abili con il sinistro. Nella sua ultima stagione con l'Atleti, Hermoso ha disputato 34 partite, segnando 4 gol e fornendo 2 assist.Hermoso ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Real Madrid, ma è esploso come giocatore all'Espanyol prima di essere ingaggiato dall'Atletico Madrid per 25 milioni di euro, più 5 milioni di bonus. Ora, le porte potrebbero aprirsi per lui verso la Juventus e la Serie A. Ecco: prima di poter concretizzare un possibile trasferimento, Hermoso dovrà resistere agli interessi provenienti dalla ricca Premier League. Nel caso in cui le offerte fossero troppo allettanti per rifiutarle, la difesa bianconera non rimarrebbe certamente sguarnita.