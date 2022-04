"Il 10 è la maglia dei grandi giocatori e al momento giusto andrà sulle spalle di chi la merita" aveva detto Andrea Agnelli dopo l’addio di Del Piero. Come racconta La Gazzetta dello Sport, "il merito è un concetto importante in casa bianconera, che è stato applicato spesso in questi anni. Tevez la prese pur essendo più tendente al 9 perché fu il primo grande acquisto della gestione Agnelli e dopo Ale la Juventus aveva bisogno di una nuova icona. Dybala, l’unico dieci anche di ruolo dal dopo Del Piero a oggi, la ereditò dopo due stagioni e due scudetti vinti quando Madama lo scelse come nuovo supereroe dopo la partenza di Pogba".