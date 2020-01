Uno scambio apparentemente già definito, ma saltato. Tra De Sciglio e Kurzawa sembrava tutto già fatto, ma alla fine nulla è andato come ci si aspettava: il terzino italiano è rimasto a Torino, il francese a Parigi. Il motivo? Come riporta Goal, è la Juve ad aver deciso di trattenere il suo giocatore, a causa anche dell'inaffidabilità atletica offerta fin qui da Danilo. Fabio Paratici non se l'è sentita di andare avanti fino in fondo, con un pizzico di dispiacere anche dello stesso De Sciglio, che ora resterà per essere recuperato.