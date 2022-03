Come racconta Calciomercato.com, Dybala verrà proposto un contratto di tre anni e non cinque, da 7 milioni più bonus e non da 8+2, con un drastico taglio alla voce commissioni. Il tutto all'interno di una Juve che non sarà per diritto acquisito quella di Dybala ma che è già quella di Vlahovic e magari De Ligt. Una risposta comunque Paulo non dovrà darla domani, appuntamento rimandato, ancora una volta: sicuramente a dopo il match col Villlarreal, ma con data ancora da definire.