"Tornare in bianconero?". Un sospiro, poi la risposta: "Vedremo. Qui si sta bene". Era Francia-Belgio, ma era anche la Nations League all'Allianz Stadium, il suo Stadium. Come racconta La Gazzetta dello Sport,valuta anche la possibilità di tornare alla Juve. Il giocatore resta sul mercato finché non trova un accordo per il rinnovo, e in cima alla lista delle sue preferenze c'è la Juventus. Lì è sempre stato a casa. A maggior ragione con Pogba.Con le cifre che guadagna oggi, 14 milioni netti all'anno, è molto difficile programmare un ritorno. Paul però sarebbe disposti a ridursi lo stipendio in cambio di un contratto triennale e a patto che la squadra si qualifichi per la prossima Champions. Lo farebbe per amore verso la squadra che l'ha lanciato. La Juventus con il suo ritorno risolverebbe una volta per tutte il problema del centrocampo.