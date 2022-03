Come racconta Gazzetta, la Juve ha una speranza sul fronte Pogba. Il fattore nostalgia potrebbe essere determinante: Pogba alla Juventus è stato felice come mai è riuscito a essere a Manchester. In questa stagione ha messo insieme finora 20 presenze e un solo gol ed è stato a lungo fuori per un infortunio alla coscia. Secondo quanto riportato dai giornali inglesi, il Polpo avrebbe rifiutato anche l’ultimo rilancio del club inglese, disposto a tutto pur trattenerlo in Premier e di non perderlo un’altra volta a zero.