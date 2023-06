Per TS, sarebbe più complicato strappare alla Fiorentina Vincenzo(contratto fino al 2024 anche per lui ma opzione per il club per allungare di un anno), al quale fra l’altro pensa anche il Napoli per il dopo Spalletti. Così come Sergio Conceicao, dal 2017 tecnico del Porto (e anche lui con un altro anno di contratto), dunque molto più esperto di Tudor e Thiago Motta a livello internazionale e comunque non certo a digiuno di calcio italiano, visti i trascorsi con Lazio, Parma e Inter tra il 1998 e il 2004.