Una premessa fondamentale, sulla questione Rabiot: parliamo di un classe 1995. Che vuol dire 27 e quasi 28 anni. Che vuol dire, ecco, ancora diverse stagioni nel motore. Pensando al possibile rinnovo del francese, alle difficoltà che gli stanno attorno, la sensazione è forte e attraversa tutti gli spettri dell'incompiutezza ( QUI I MOTIVI PER NON RINNOVARE RABIOT ).Dunque, perché? Perché vederlo così, per più stagioni, sarebbe l'unico modo per giudicare davvero il centrocampista. Ancora oggi, incerto sul suo apporto alla Juventus. Soprattutto oggi, incerti, noi, su cosa sia stato per questa squadra.Non è sicuramente il fuoriclasse che ti cambia la partita, è certamente un giocatore che può stare lì, fermo, da punto saldo di una formazione che ha disperatamente bisogno di trovare continuità. E infatti, quando infortuni e scelte forti hanno portato Allegri a decidere su un percorso, tutto il resto è venuto da sé. L'ha fatto chiaramente anche per merito di Rabiot, a tratti perfetto nelle due fasi e confermatosi "elemento chiaro" in questa rosa. Cosa significa? Che sai esattamente cosa aspettarti da lui.Prestazione dopo prestazione, è cresciuta la fiducia ma è venuta fuori in particolare la consapevolezza nei propri mezzi. Si limita al suo, Adrien, perché sa di poterlo fare alla grande.La Juve può fare a meno della chiarezza di Rabiot? A sensazione, su due piedi, la risposta è un "". Nessuno vorrebbe mai privarsi del miglior centrocampista in rosa, anche per la difficoltà oggettiva nel trovare elementi allo stesso livello.E la Juve dovrebbe scendere a mega patti con Lotito per avere un apporto qualitativamente superiore, ma quanto più utile a stretto giro? Poco. Pochino. E, a prescindere, una cifra pazza che in questo momento il club non può permettersi, se non con una mega cessione. Con bonus alla firma e accontentando sull'ingaggio mamma Veronique (o comunque trattando al rialzo, rispetto alle prime cifre), la Juve potrebbe invece "riacquistare" un centrocampista già inserito e perfetto per lo schema tattico di Allegri. Vi sembra poco?