C'è poco altro da dire. Da dopo il, con il segno ancora ben visibile della corona da campione del mondo, Angelsi è preso tutto il peso di unasbandata, a tratti sconclusionata, comunque persa dopo la batosta della penalizzazione. E l'ha tirata su, in qualche modo. Con gol. Con assist. Con giocate importante e con la sensazione, quella data dal suo mancino, di essere una squadra comunque forte. Persino più forte delle avversità e delle sentenze. Ecco perché, al Fideo,. Non può farlo. Anche solo per una manciata di minuti, se dà la sensazione di poter scendere in campo, non c'è dubbio che tenga: è con la squadra.Così, anche così, si spiega la convocazione diper la trasferta di. Nell'allenamento della vigilia, l'argentino aveva provato solo qualche scatto e ha poi lavorato a parte, nella palestra adiacente al campo. Sembrava - ed è stato - un altro allenamento lontano dal gruppo, presagio di tutto fuorché di una convocazione. E invece ilva: correrà pure in, dove proverà a esserci, stringendo i denti e forzando quanto più possibile. Difficile vederlo dal primo minuto, salvo altre indicazioni. Ma Allegri non può rinunciare a lui: a raccontarlo sono praticamente i numeri.Calcolando la seconda parte di stagione, dunque tralasciando le difficoltà di ambientamento e il pensiero rivolto alla Coppa del Mondo,, tutte disputate da titolare; stesso numero di match in, appena uno dal 1', con tre assist a referto nell'unica vittoria. Dal nuovo anno, giocando nell'undici iniziale, Angel ha totalizzato sette gol in undici partite, risultando decisivo anche con tre assist in campionato. In generale, ha inciso in nove gare su dodici; si parla di tre quarti, di una fetta enorme del 2023 della Juventus. Anzi: quasi tutta. Tutta ai piedi del Fideo, al quale è legato il destino di oggi e probabilmente quello di domani.