Cosa accadrà ad Alvaro Morata? Da qui a fine stagione, come racconta La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo avrà occasioni per dimostrare di poter essere spalla credibile di Vlahovic, di saper svolgere quel ruolo "con la giusta dose di sacrificio (sono già arrivate prove) ma restando un fattore anche in zona gol (meno)". La situazione contrattuale dello spagnolo si conosce da tempo: per il secondo anno è in prestito prestito, riscatto a una cifra - 35 milioni - che la Juve non può e non vuole spendere, ma ci sono possibilità di trattare con l’Atletico. Il prossimo passo? Capire anche se Alvaro vale l'investimento.