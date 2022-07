Come racconta il Corriere dello Sport, c'è ancora speranza per vedere Gleisona Torino, ma stavolta sponda Juventus. Il giocatore non ha ancora chiuso con l'Inter: infatti, il club di Zhang infatti non ha ancora trovato l'intesa con Cairo sul costo del difensore e, tramite il lavoro di un intermediario (Bertolucci), la Signora sta provando a inserirsi nell'operazione.