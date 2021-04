Qual è la posizione di Paulo Dybala sul rinnovo di contratto? Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'argentino vuole restare in bianconero. "Non ha molti dubbi, anche se la trattativa sul rinnovo di contratto per ora lo vede distante", si legge sul quotidiano. Dybala vuole continuare a vincere e sa che i bianconeri, dopo un anno particolare, si riproporranno la prossima stagione per staccare di nuovo i competitor e raggiungere lo scudetto. Poi ci sono i tifosi: "La Juventus è per il numero dieci una sfida a vincere sempre di più e, nello stesso tempo, una comfort zone nella quale è coccolatissimo da una parte consistente del tifo, pronta a perdonargli le reiterate assenze, innamorata del suo geniale talento, anche quando viene espresso a intermittenza".