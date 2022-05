Paulo Dybala è stato convocato per la gara di questa sera contro la Fiorentina allo stadio Franchi di Firenze. Nonostante le voci insistenti secondo cui l'argentino non sarebbe stato della gara. L'obiettivo? Quello di staccare Roberto Baggio nella classifica marcatori all time. Attualmente entrambi sono a quota 115 reti e al nono posto assoluto.