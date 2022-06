Come racconta il Corriere dello Sport, Di Maria rischia di sfuggire. Il pericolo si chiama Barcellona, che sta cercando letteralmente di soffiare il Fideo ai bianconeri. L’offensiva blaugrana è in corso e sembra avere argomenti particolarmente convincenti, tanto che il campione argentino sarebbe tentato dalla prospettiva di tornare in Spagna, otto anni dopo la fine dell’esperienza al Real Madrid, dove ha giocato tra il 2010 e il 2014, conquistando sei titoli, tra cui una Liga e una Champions League. Ora potrebbe farvi ritorno ma accettando la corte degli acerrimi rivali.