Come racconta Tuttosport,potrebbe dare a Massimiliano Allegri tutto questo e potrebbe darlo da subito e senza la necessità di cambiare modulo. Le sue abilità nel dribbling e nel passaggio aiuterebbero la squadra a risalire il campo in fase di costruzione, la sua capacità di servire gli attaccanti negli spazi e nei tempi giusti renderebbe più efficace la fase di rifinitura. E darebbe il suo contributo anche in fase di finalizzazione.