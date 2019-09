Come riportato dai media inglesi, c'è ottimismo ora in casa Manchester United per il rinnovo di David De Gea. Il contratto del portiere spagnolo scade il 30 giugno 2020 ma fonti vicine al club sono certe del buon esito della trattativa per il rinnovo per altre sei stagioni. L'estremo difensore è stato recentemente accostato anche alla Juve, interessata al giocatore solo in caso di mancato rinnovo coi Red Devils.