Durissimo il commento disu La Gazzetta dello Sport in edicola. Dopo la sconfitta di Londra, il dito è puntato contro Allegri: "Non siamo proprio d’accordo con Allegri che ha visto un “buon primo tempo” - si legge -. Non c’è stato niente di buono, forse l’occasione di Morata salvata miracolosamente sulla linea da Thiago Silva. Stop. Non riusciamo a capire l’insistenza con un atteggiamento così “provinciale”, ci scusino le dirette interessate, che poi è lo stesso motivo per cui è arrivato Ronaldo ed è cominciata la “rumba” in panchina".