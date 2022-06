Come racconta il Corriere dello Sport, torna a filtrare un cauto ottimismo dalla Continassa. Per il quotidiano, il fatto che le parti stiano continuando a lavorare fa capire come comunque non abbia ancora preso una decisione il clan Di Maria, dunque la Juventus sarebbe ancora in corsa. Anzi, la speranza è che le resistenze del Fideo possano cedere vedendo come dalla Juve si sia consolidata la volontà di andare fino in fondo nonostante questa attesa infinita che a un certo punto aveva fatto trapelare l'ipotesi di un ultimatum.