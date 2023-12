Il via libera potrebbe essere emesso già oggi, seguito poi dall'annuncio ufficiale. Indipendentemente dalle tempistiche, è possibile affermare con ragionevole certezza che la Juventus sta per completare il rinnovo del contratto di Gleison. Il difensore brasiliano estenderà così la durata dell'accordo con il club bianconero di un anno, spostando la data di scadenza dal 30 giugno 2027 al 30 giugno 2028. Si prevede che lo stipendio rimarrà invariato. Bremer, trasferitosi dal Torino nell'estate del 2022 per una cifra di 41 milioni di euro più 8 milioni di bonus, attualmente percepisce un salario di 5 milioni più un bonus, e non ci dovrebbero essere modifiche in tal senso.Inizialmente, la Juventus aveva tentato di prolungare il contratto attraverso una leggera riduzione economica, ma alla fine la trattativa è stata conclusa con un semplice slittamento della scadenza. Questo rappresenta comunque un risultato significativo per Cristianoe Giovanni. In questo modo, non solo consolidano ulteriormente uno dei pilastri della squadra, ma riducono anche l'impatto finanziario dell'ammortamento sul bilancio.Al termine dell'ultimo esercizio finanziario, al 30 giugno scorso, Bremer registrava un onere annuale di circa 8 milioni, con un residuo superiore a 35 milioni, numeri destinati a diminuire nel corso del tempo. La prossima firma sul rinnovo contrattuale non solo confermerà la permanenza del difensore brasiliano ma avrà anche un impatto positivo sui conti della Juventus, contribuendo a gestire in modo più efficiente la componente economica legata al giocatore.