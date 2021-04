“Leonardo Bonucci ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio”. Questo, il comunicato ufficiale della Juventus attraverso il suo profilo ufficiale. Ma perché Leo, dopo appena undici giorni, può tornare ad allenarsi? Perché è sempre stato asintomatico: la quarantena di 10 giorni è passata, così come sono arrivati i due tamponi negativi. E allora, tutti contenti, specialmente Leo.