- E' quella che ha a disposizione più combinazioni possibili, la squadra di Gasperini va in Europa League se:- Vince contro il Monza- Pareggia contro il Monza e una tra Roma e Juve non vince- Pareggia contro il Monza e Roma e Juve non vincono- Perde contro il Monza e una tra Roma e Juve non vince. O entrambe non vincono- La Roma di Mourinho va in Europa League se:- Vince contro lo Spezia- Pareggia contro lo Spezia e la Juve non vince- Perde contro lo Spezia e la Juve non vince- A differenza di orobici e giallorossi, la Juventus di Allegri ha una sola combinazione a disposizione per l'Europa League:- Vince contro l'Udinese e una tra Atalanta e Roma non vince.