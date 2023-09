Il sogno di mezza estate si è trasformato rapidamente in un vero e proprio incubo. La classe di Domenicosi è abbattuta su una Juventus irriconoscibile, il sinistro a giro all’angolino è stato tanto bello quanto fondamentale per il Sassuolo alla conquista di una vittoria inaspettata. Per Mimmo non è stato di certo semplice gestire quel turbinio di emozioni che una partita di questo tipo, con quello che era successo la scorsa estate, presentava. L’esterno calabrese voleva la Vecchia Signora a tutti i costi, era pronto anche a spendersi in prima persona per favorire il trasferimento ma non si sono verificate le condizioni per chiudere quello che sarebbe stato uno dei trasferimenti più importanti del calcio italiano.