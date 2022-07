Come racconta Tuttosport,dovrà affrontare la partenza della nuova stagione, particolarmente delicata considerando il calendario compresso per il Mondiale, senza poter contare sulla versatilità di Pogba e dovrà così disegnare una Juventus differente con la mediana a tre come base sulla quale lavorare e riferimento tattico, ma con l’idea di poter variare sistema in corso d’opera adattandosi alle caratteristiche dell’avversario di turno e alle necessità tecnico-tattiche. In questo senso arrivare a Paredes è fondamentale per avere un punto di riferimento davanti alla difesa in grado di dettare i tempi e far girare velocemente il pallone.