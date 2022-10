Come racconta Gazzetta, rispetto a un anno fa le cose non vanno poi meglio, con la squadra bianconera già a 10 punti dal Napoli capolista e a 6 dalla Roma, che attualmente occupa la quarta piazza. La vittoria nel derby con il Torino è stata importante soprattutto per il morale, a pezzi dopo le sconfitte in serie con Milan e Maccabi Haifa.. Ecco perché il tecnico livornese si giocherà tutto o quasi nei prossimi cinque giorni.