Come racconta Gazzetta, due sole opzioni in attesa che rientri Mattia, out da maggio per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (rientro previsto a inizio 2024): il neoacquisto Weah e McKennie. Il duello quindi è tutto a stelle e strisce e al momento la bilancia pende dalla parte di Wes, che a sorpresa ha convinto il tecnico nel nuovo ruolo. Il figlio d’arte ha giocato le prime due da titolare poi però Allegri ha deciso di cambiare, schierando il texano dal primo minuto contro l’Empoli, e da quel momento non ha più cambiato. McKennie garantisce a Max equilibrio e copertura difensiva