L'edizione odierna del Corriere dello Sport chiarisce l'idea tattica di, alla base. Si trattava di "cercare i corridoi centrali con le imbeccate di Bonucci e il lavoro per linee interne di Rabiot, Miretti e Di Maria. Tre guastatori dietro a Vlahovic". La superiorità creata con palla a terra e verticale per Kostic. Un diagonale fuori bersaglio e l’assist al bacio per Dusan, eludendo l’uscita di Bounou. Era un gol fatto, ma il serbo in corsa ha alzato la mira a porta vuota. La Juve, dopo una ventina di minuti a ritmi sostenuti, ha cominciato a pagare il conto sulle corsie esterne, dove Cuadrado e Kostic dovevano prenderne due alla volta.