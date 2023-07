Come riporta Tuttosport, c'è un motivo per cui McKennie è stato confermato (per ora). Massimilianoha sei centrocampisti per tre posti (nell’ottica di una conferma del 3-5-2): Rabiot, Locatelli, Fagioli, Pogba, Rovella e Miretti (che potrebbe però andare in prestito, corteggiato dalla Salernitana). In più, potrebbe arrivare anche un rinforzo dal mercato. In pratica, però, Pogba e Fagioli sono in dubbio per le amichevoli americane (il francese punta quella col Milan), Rovella è arrivato in ritiro lunedì e Miretti è atteso oggi, dunque avranno un minutaggio limitato. Ci sono Nicolussi Caviglia, Barrenechea e Sersanti (richiestissimi il primo in Serie Ae gli altri due in Serie B), ma sia per gli allenamenti sia per le amichevoli al momento un centrocampista come McKennie può sicuramente essere utile ad Allegri.