Come racconta il Corriere dello Sport,, ancora. ll futuro del brasiliano si sta tingendo nuovamente di bianconero, ormai la strada è tracciata. Rispetto a quanto preventivato, lo scenario è cambiato e porta a una permanenza del difensore a Torino. Il contratto è in scadenza a giugno ma è diventato uno dei punti fermi di Allegri (30 presenze finora), così che sta per scattare il rinnovo automatico. Può sembrare una sorpresa visto che, dopo otto stagioni, la sua esperienza juventina sembrava all’epilogo, anche per le intenzioni di rinnovamento del club. Il campo, invece, ha detto che Alex Sandro è ancora una risorsa fondamentale.