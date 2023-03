Come racconta Calciomercato.com, è cambiato il destino di. Il passaggio al 3-5-2 pareva poter segnare l'apertura definitiva delle porte della panchina, dato cheera ed è titolare fisso da quella parte; però si è aperta un'altra porta, quella del difensore centrale a sinistra, ruolo che il classe 1991 interpreta con dinamismo e sicurezza, protetto da Bremer alla sua destra. Il numero di presenze, da lì moltiplicato, dovrebbe di questo passo raggiungere il minimo indispensabile per far scattare il rinnovo automatico del contratto (6 milioni all'anno lo stipendio) in scadenza in estate.