Alla fine della partita, il direttore generale del Bologna, Fenucci, manifesta il malcontento del club emiliano riguardo al rigore non concesso. Le dichiarazioni del dirigente suscitano l'irritazione di Allegri, specialmente quando Fenucci menziona una 'vittoria certa' per la sua squadra.Inoltre, Allegri sottolinea la crescita dei padroni di casa nella ripresa, dopo un primo tempo in cui effettivamente avevano incontrato difficoltà.