La Juventus vuole riuscire ad accaparrarsi Nicolò Zaniolo dalla Roma in estate. Una trattativa non semplicissima a cui si aggiunge una concorrente spietata. Stando a quanto riporta Calciomercato.com il giocatore classe 1999 sarebbe finito anche nel mirino del Tottenham che lo vedrebbe come profilo ideale per rinforzare il loro gioco.