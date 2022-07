Adesso si può andare in direzione chiusura,sono sempre più vicine, per un matrimonio che sì, s’ha da fare. Secondo quanto riporta Sportitalia, infatti, nella giornata di oggi c’è stata una telefonata decisiva tra Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma e l’agente del calciatore, Vigorelli. Quello che ne è venuto fuori è un’apertura ad abbassare le richieste economiche, che ora sarebbero fissate tra i 40 e i 45 milioni.Nessuna apertura, invece, sul nome di, su cui la Roma fa muro. La trattativa, comunque, è in discesa e si può chiudere già entro la prossima settimana. La formula: prestito oneroso vicino ai 10 milioni con obbligo di riscatto.