Come racconta Tuttosport, ieri sera è arrivata l’ufficialità per l’approdo di Denisal Monaco per 20 milioni, mentre lo svizzero ha sottoscritto con il club transalpino un contratto quadriennale. Ai bianconeri, inoltre, spetterà anche il 5% dell’eventuale futura cessione. Mica male per un elemento che era ormai totalmente fuori dal progetto di Max Allegri.