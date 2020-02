Tra gli svincolati di lusso del prossimo mercato estivo, il nome di Willian sarà senz'altro appuntato in cima alla lista di Fabio Paratici. La Juventus segue da tempo gli sviluppi sul contratto del brasiliano del Chelsea, in scadenza il prossimo giugno, e proverà a fare la sua offerta per convincerlo a venire a Torino. Eppure, come riporta Calciomercato.com, Willian non sembra convinto da Maurizio Sarri: i due si sono già incontrati, la scorsa stagione, proprio in Blues. Insieme, hanno vinto l'Europa League, ma il rapporto non sembra essere stato idilliaco.