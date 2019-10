Come riportato da Calciomercato.com, la Juventus non sarà sola nella corsa al brasiliano del Chelsea Willian. L'esterno, infatti, è entrato nel mirino anche del Barcellona, che già anni fa aveva provato a strapparlo ai Blues per 50 milioni di euro. La prossima finestra di mercato sarà senz'altro accesa, con l'unica certezza che il prezzo del brasiliano non sia più lo stesso: il contratto è, infatti, in scadenza nel giugno 2020 e potrebbe essere un giocatore appetibile da prendere a parametro zero.