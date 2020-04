Timo Werner è un nome emerso nelle ultime settimane come possibilità concreta per l'attacco della Juventus. Sul giocatore, però, c'è grande interesse anche da parte di altre squadre europee, tra cui anche l'Inter. Eppure, dal Lipsia i segnali sono di apertura: "Non ci sono offerte né dal Liverpool, né dal Bayern Monaco", ha giurato Oliver Mintzlaff, CEO del club al ​General-Anzeiger. Niente di fatto come si racconta in Inghilterra, anzi: campo libero su Timo.