Anche Timothy, pur senza strafare, si è ben comportato all'esordio con la maglia dellacontro l'. "Prestazione sufficiente, forse condizionata dall'emozione del debutto. Diagonali e un paio di scatti da centometrista, esce dopo un tempo per un colpo", scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 6.5 in pagella come Il Corriere dello Sport: "Tutti gli occhi sono per lui e Timothy parte prudente, alla ricerca di nuove sicurezze, senza fuochi d'artificio. Una sola sgasata sulla destra e anche un fastidioso pestone subìto che lo frena". Mezzo voto in più da parte di Tuttosport: "La Juve pende a sinistra quando cerca di far male per via della posizione mancina di Chiesa, per cui l'americano viene sfruttato al minimo sindacale, ma quando è chiamato in causa zero banalità".Anche noi de ilBianconero gli abbiamo attribuito un 6: "Duella a tutto campo, ma senza incidere. Più conservativo rispetto a Cambiaso, rivelazione della serata sull'esterno, 'perde' il duello a distanza con lui. Sicuramente dopo la tournée ci si aspettava un esordio con un impatto diverso, non è arrivato, ma il suo compito lo ha completato".