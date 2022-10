Rialzare la testa. E farlo da, che è ben diverso rispetto a tutti gli altri e a tutto il resto. La Juve si affida ancora una volta al numero nove: c'è il confronto balcanico tra l'attaccante serbo della Juve e il trequartista Vlasic. Come racconta Tuttosport, il capocannoniere bianconero però - quota già 5 gol in campionato - ha grandi aspettative, anche se tutto non gira come si vorrebbe.Tuttosport parla di "" per l'attaccante bianconero. Da troppe partite lo accompagna, anche Dusan la esterna con i gesti e con il linguaggio del corpo. E' finito, Dusan, per apparire tecnicamente involuto. E al derby chiede un elemento: che sia medicina, per se stesso e per la squadra. Al Grande Torino si presenta dopo 2 partite senza reti, quella con il Milan e con il Maccabi. Ma con il Toro ha un bel feeling, l'ha già punito anche con la maglia della Fiorentina. A partire dalla Primavera.