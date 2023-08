Dusan Vlahovic, titolare nel match contro la Juve Next Gen e autore di una doppietta, rimane in bilico sul mercato. Al momento, niente fumata bianca per il possibile scambio con Lukaku. Inoltre, il Bayern Monaco ha trovato l'accordo con il Tottenham per Harry Kane e quindi anche la possibile destinazione in baviera per l'attaccante serbo è da escludere. Tra le pretendenti di Vlahovic, il Real Madrid rischia però di rimanere senza centravanti, visto che dalla Francia riportano la notizia che Mbappé ha deciso di rimanere al Psg per il prossimo anno. I blancos in passato avevano sondato il terreno con la Juve per Dusan, senza però avviare una vera trattativa, questo scenario potrebbe cambiare nuovamente le carte nell'ultima fase di mercato.