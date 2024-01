Tutto o quasi sulle spalle di Dusan Vlahovic questa sera contro il Lecce. L'attaccante della Juve vive un grande momento di forma e sarà titolare al Via del Mare con Kenan Yildiz alle sue spalle. Una coppia che si sta imparando a conoscere e che può dare grandi frutti alla squadra, per il presente e per il futuro. Vlahovic è già a quota 9 e viaggia sulle orme di Dybala, l’unico bianconero negli ultimi 50 anni ad andare in doppia cifra in almeno due stagioni di Serie A prima di compiere 24 anni. Il serbo può eguagliare il suo ex compagno di squadra, un motivo in più per non fermarsi.