Gara di tiri in porta per Dusan Vlahovic e Massimiliano Allegri. Si è conclusa così la mattinata dell'attaccante serbo e dell'allenatore della Juve, che si sono intrattenuti per qualche istante al termine dell'allenamento alla Continassa per sfidarsi a colpi di gol. Insieme a loro anche Carlo Pinsoglio, naturalmente impegnato nel difendere la porta. Tra i due anche un fitto colloquio.