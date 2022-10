"Oltre al danno, la beffa", questo avrà pensatoquando hanno visto al minuto 70Il serbo, ha infatti lasciato il terreno di gioco per un problema agli adduttori. Visto anche i precedenti stagionali, con molti giocatori costretti al forfait per infortuni muscolari, la paura in casa Juve era che oltre alla Champions League, i bianconeri avrebbero perso anche il loro centravanti titolare.Tra due giorni, laa e rimanere agganciata alle prime della classifica. Un match quindi importante per il momento in cui arriva.anzi. L'idea di Allegri e dello staff è infatti quella di portarlo in panchina con la speranza che la partita e il risultato non costringa l'allenatore a schierarlo a match in corso. In questi casi, il tecnico livornese ha - quasi - sempre agito con prudenza, evitando rischi. L'unica eccezione fu fatta a inizio stagione con Di Maria, pagandone le conseguenze. A maggior ragione ora, visto che poi ci sarà il doppio impegno