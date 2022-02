Tour alnel pomeriggio di oggi per Dusane Denis. I nuovi "rinforzi" di Allegri hanno avuto modo di visitare la "casa" della storia bianconera, osservando da vicino trofei, cimeli e maglie dei giocatori che hanno guidato la Vecchia Signora alla conquista di tanti successi in Italia, in Europa e nel mondo. Una vera e propria full immersion nel mondoper i due ragazzi, in attesa del loro esordio ufficiale con la nuova maglia che potrebbe già avvenire domenica prossima, nella partita all'Allianz Stadium contro il Verona.