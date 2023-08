Dusanha manifestato il suo interesse a rimanere alla Juventus in vari modi, tuttavia, le voci attorno a lui suggeriscono la possibilità di offerte straordinarie provenienti da altri club. Per una cifra stimata intorno agli 80 milioni di euro, che rappresenta l'ammontare investito dallaun anno e mezzo fa quando lo ha reclutato dalla Fiorentina, l'attaccante serbo potrebbe diventare oggetto di trattative per una sua cessione.Tuttavia, il prezzo richiesto non è inferiore a tale cifra. Questo è il motivo per cui i colloqui con il Chelsea, che includevano l'ipotesi di uno scambio con Romelu(con un conguaglio finanziario a favore dei bianconeri), si sono arrestati. Indipendentemente da questo, la situazione resta in evoluzione e merita attenta osservazione.