Adesso ci pensano un po' tutti, perché la Juve non è un deserto per il mercato. Anzi: è terreno fertile, soprattutto per chi avrebbe bisogno di cambiare un po' d'aria. Kulusevski e Bentancur sono esempi emblematici: lontano dal bianconero, c'è chi si può rigenerare. E per, tra i più criticati dopo la prestazione di San Siro, ci sono già sirene spiegate verso un futuro altrove.- Soprattutto per Locatelli, ecco, può muoversi in particolare il mercato di Premier League. Il giocatore piace da tempo ad Arteta e al suo super Arsenal. I Gunners non avrebbero problemi ad accontentare la Juventus sulla richiesta economica, che non sarebbe comunque inferiore al prezzo d'acquisto, cioè intorno ai 40 milioni di euro. Occhio anche al Tottenham di Conte e al solito West Ham, che ha già soffiato Scamacca alle big italiane.- Per Vlahovic potrebbe invece scatenarsi un mercato di ancor più alto profilo. C'è il Bayern Monaco alla ricerca di un centravanti, ancora orfano di Robert Lewandowski, finito la scorsa estate al Barcellona. Pure il Chelsea potrebbe optare per un Nove d'alto profilo, così come lo stesso Arsenal che a lungo gli aveva fatto la corte. Insomma: c'è vita oltre la Juve. E lo sanno tutti.