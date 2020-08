Marcello Chirico su Calciomercato.com ha lanciato il suo invito alla Juventus su come agire per riuscire a cedere gli esuberi come Higuain e Khedira. Ecco cosa scrive: "La cantilena del 'il coltello dalla parte del manico ce l’hanno i giocatori' regge, come scusa, fino ad un certo punto: quando la Juventus ha voluto liberarsi di Mandzukic, c’è riuscita. Non portando a casa nemmeno un euro, ma sgravandosi di uno stipendio pesante. Come ha fatto? Mettendolo fuori rosa. Alla fine il giocatore, pur di andare a giocare da qualche parte, accettò persino il Qatar. Il metodo Moggi funziona sempre, basta avere gli attributi giusti e far sentire il vocione della società. Altrimenti non se ne esce.".