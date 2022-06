Mettere benzina nel motore, per far salire i giri, per evitare appannamenti, per dare gamba, qualità e cross, quelli necessari ad innescare Dusan Vlahovic. Per tutto questo, la Juventus lavora per “rifarsi” le fasce. Quello degli esterni bassi, quindi, è un tema che torna e si ripresenta nelle discussioni portate avanti negli uffici della Continassa, lì dove si delineano le strategie di mercato.



In particolare, sono due i profili su cui la Juventus sta lavorando. A sinistra, dove è probabile la partenza di Pellegrini, un sempreverde: Emerson Palmieri. L’esterno della Nazionale tornerà al Chelsea dopo l’esperienza al Lione, ma quello di Londra sarà un viaggio per recuperare le proprie cose, rifare le valigie e ripartire. Allegri lo valuta come un profilo solido, pronto da subito; per il club è un’opportunità di mercato a basso costo.



A destra, invece, l’uomo giusto per fare il salto di qualità è Nahuel Molina. Qui, la trattativa è ben più complicata: l’Udinese lo valuta circa 30 milioni e, su di lui, è forte l’interesse dell’Atletico Madrid. Una matassa da sbrogliare, ma tornare a correre sugli esterni è una priorità; una necessità non più rimandabile.