Sandro Tonali ha stregato tutte le big della Serie A, in primis la Juventus che si è già mossa da tempo per il gioiello classe 2000 del Brescia. Cellino l'ha blindato, manifestando l'intenzione di goderselo anche nella prossima stagione nel massimo campionato, ma Paratici ha riflettuto già negli scorsi mesi sull'opportunità di acquistare subito il centrocampista per poi lasciarlo in prestito alle Rondinelle. Tonali, però, è anche nel mirino delle società estere. Secondo quanto rivela l'edizione odierna de L'Equipe, il talento azzurro è fra i primi obiettivi di Leonardo per il Paris Saint-Germain, che avrebbe già avanzato una prima offerta superiore ai 30 milioni di euro. Un nuovo caso Verratti? La Juve vuole Tonali, ma il PSG fa sul serio...