Alvaro Morata è ancora di proprietà dell'Atletico Madrid. Il riscatto è fissato a 35 milioni, cifra che la Juventus non può e non vuole versare nelle casse degli spagnoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport l'obiettivo di Madama è quello di trattare con il club spagnolo per arrivare ad una cifra inferiore. Dipenderà tutto da quando i Colchoneros saranno disposti a trattare sul prezzo e da eventuali opportunità che si presenteranno a Federico Cherubini.